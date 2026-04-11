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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der K60

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Büngerner Allee (K60)

Unfallzeit: 11.04.2026, 14:03 Uhr

Ein 24-jähriger Rheder fuhr mit seinem Motorrad auf der Büngerner Allee in Richtung Bocholt. In Höhe einer Linkskurve am Dennenpass kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Leitpfosten. Dabei verletzte sich der Rheder schwer. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Büngerner Allee war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Sperrung wurde wieder aufgehoben. Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

Kreispolizeibehörde Borken, Leitstelle, Telefon 02861/900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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