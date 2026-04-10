POL-BOR: Vreden - Vermisste 16-jährige Jugendliche
Vreden (ots)
Vermisst wird seit vergangenem Sonntag eine 16-jährige Jugendliche aus Vreden. Zuletzt trafen Polizeibeamte in Frankfurt die Vermisste an und übergaben sie in die Obhut des Jugendamtes. Dort entzog sie sich erneut und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist durch öffentliche Verkehrsmittel mobil. Weitere Details und ein Bild der Person sind der folgenden Vermisstenfahndung zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200381
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-jährigen machen können, sich an jede Polizeidienststelle zu wenden oder den Notruf 110 zu wählen. (jh)
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