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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vermisste 16-jährige Jugendliche

Vreden (ots)

Vermisst wird seit vergangenem Sonntag eine 16-jährige Jugendliche aus Vreden. Zuletzt trafen Polizeibeamte in Frankfurt die Vermisste an und übergaben sie in die Obhut des Jugendamtes. Dort entzog sie sich erneut und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist durch öffentliche Verkehrsmittel mobil. Weitere Details und ein Bild der Person sind der folgenden Vermisstenfahndung zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/200381

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der 16-jährigen machen können, sich an jede Polizeidienststelle zu wenden oder den Notruf 110 zu wählen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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