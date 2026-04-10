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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Container auf Baustelle aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Marliestraße;

Tatzeit: zwischen 09.04.2026, 17.15 Uhr und 10.04.2026, 07.15 Uhr;

Einen Materialcontainer aufgebrochen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Der Container steht dauerhaft auf einer Baustelle an der Marliestraße. Nach Angaben der Zeugen war dieser am Donnerstagabend noch unbeschädigt. Die Diebe öffneten den Container gewaltsam und entwendeten Arbeitsmaterial aus dem Innern. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich machen? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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