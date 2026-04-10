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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vermeintlicher Spendensammler bucht Bargeld ab - Polizei warnt vor neuer Masche

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;

Tatzeit: 08.04.2026, 14.05 Uhr;

Als Spendensammler ausgegeben hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann in Stadtlohn - bei seinem Betrug bediente er sich einer neuen dreisten Masche. Der Unbekannte sprach einen 65-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Burgstraße an. Er gab vor, Spenden für eine Behindertenwerkstatt zu sammeln. Dem bereitwilligen Opfer bot er an, die Spende direkt mit der EC-Karte - dank NFC-Technik, auf sein Handy überweisen zu können. Einen Tag später überprüfte der Stadtlohner die Transaktion. Hier musste er feststellen, dass statt des beabsichtigten Spendenbetrages in Höhe von fünf Euro eine vierstellige Summe abgebucht wurde. Offenbar hatte der Täter in einem geschickten Moment den beabsichtigten Betrag unbemerkt erhöht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrug durch Spendensammler:

In diesem Fall handelt es sich um einen sogenannten NFC-Betrug. Dabei halten Opfer ihre Karte oder ihr Smartphone an das NFC-fähige Lesegerät. Dabei kann es sich auch um ein Smartphone handeln. Die Zahlung wird in vielen Fällen ohne PIN-Eingabe autorisiert. Bei der Zahlung über das Mobiltelefon der Täter nutzen diese eine entsprechende App und lenken ihre Opfer geschickt ab, um den Betrag unbemerkt zu ändern.(jh)

Präventionstipps der Polizei:

   -	Leisten Sie Spenden bevorzugt direkt an bekannte Organisationen 
über offizielle Wege und nicht an unbekannte Personen auf 
Parkplätzen. -	Prüfen Sie generell vor jeder Kartenzahlung sorgfältig
den angezeigten Betrag auf dem Display und lassen Sie sich nicht 
unter Zeitdruck setzen. -	Geben Sie Ihre Bankkarte niemals aus der 
Hand und decken Sie die Eingabe Ihrer PIN konsequent ab.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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