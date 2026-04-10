POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Waschanlage ein

Borken (ots) - Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 09.04.2026, 11.45 Uhr; Auf eine Geldbörse abgesehen hatte es ein Taschendieb am Donnerstagmittag in Borken. Die Geschädigte stellte den Diebstahl an der Kasse des Discounters an der Heidener Straße fest. Sie hatte die Geldbörse zuvor in ihrer Handtasche aufbewahrt. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

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