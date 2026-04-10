POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Waschanlage ein
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, An der Königsmühle;
Tatzeit: zwischen 09.04.2026, 19.15 Uhr und 10.04.2026, 07.55 Uhr;
In die Räumlichkeiten einer Autowaschanlage eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt zum Innern der Anlage. Neben Bargeld entwendeten sie ebenfalls elektronische Geräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
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