POL-BOR: POL-BOR: Rhede - Erstmeldung, Verkehrsunfall auf der K60
Rhede (ots)
In Rhede ist es auf der Büngerner Allee (K60) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen dem Poss-Jan-Weg und dem Farwicksweg für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei und der Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
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