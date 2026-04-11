POL-BOR: POL-BOR: Rhede - Erstmeldung, Verkehrsunfall auf der K60

Vreden (ots) - Vermisst wird seit vergangenem Sonntag eine 16-jährige Jugendliche aus Vreden. Zuletzt trafen Polizeibeamte in Frankfurt die Vermisste an und übergaben sie in die Obhut des Jugendamtes. Dort entzog sie sich erneut und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist durch öffentliche Verkehrsmittel mobil. Weitere Details und ein Bild der Person sind der folgenden Vermisstenfahndung zu entnehmen: ...

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