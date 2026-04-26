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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit jugendlichem E-Scooter Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Gelsenkirchen mit seinem E-Scooter die Rotthauser Straße aus Essen kommend in nördliche Fahrtrichtung. Hierbei nutzte er den Radfahrstreifen auf der Fahrbahn. An der Kreuzung Achternbergstraße kam ihm im Kreuzungsbereich ein schwarzer VW Polo auf dem Radfahrstreifen entgegen. Dieser befuhr zuvor die Steeler Straße in südliche Richtung und überholte vor dem Kreuzungsbereich mehrere Fahrzeuge. Der Jugendliche versucht dem Fahrzeug noch auszuweichen, wurde allerdings erfasst und kam zu Fall. Ein 37 jähriger Essener, welcher mit seinem Pkw hinter dem Jugendlichen in gleiche Richtung unterwegs war, fuhr über den auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle ohne sich um den leicht verletzten E-Scooter Fahrer zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges konnte durch Zeugen abgelesen werden, sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch zunächst erfolglos. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Schöpper, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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