Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Trickbetrug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 31.05.2026, gegen 7.50 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Opfinger Straße/Rankackerweg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 61-jährigen Fußgängerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Frau von den Insassen eines dunklen Pkw angesprochen. Eine bislang unbekannte Frau auf der Rückbank des Fahrzeugs täuschte dabei einen Notfall vor. In der Annahme, Hilfe leisten zu müssen, beugte sich die 61-Jährige in das Fahrzeug.

In diesem Moment entwendete die unbekannte Frau unbemerkt die Halskette der Geschädigten. Kurz darauf versuchte der Fahrer, der 61-Jährigen einen Ring vom Finger zu ziehen.

Der Geschädigten gelang es, sich ruckartig aus der Situation zu befreien und zu flüchten. Anschließend fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können.

Auch mögliche weitere Geschädigte, die Opfer dieser Masche geworden sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Von dem Täterduo ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann und eine Frau mit ausländischem Erscheinungsbild im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben soll. Näheres ist nicht bekannt.

Durch den Vorfall wurde die 61-Jährige leicht an der Hand verletzt.

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