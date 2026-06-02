Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal/St. Peter: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.06.2026, gegen 20.40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 112 von Glottertal kommend in Fahrtrichtung St. Peter.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der dortigen Schutzplanke.

Der 39-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die L 112 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761-882-3100 entgegengenommen.

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