Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Flechum - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - drei Personen schwer verletzt

Felchum (ots)

Gestern gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der B213 in Flechum ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Tiguan sowie ihre 18-jährige Beifahrerin befuhren die B213 in Richtung Herzlake und befanden sich auf dem Linksabbiegestreifen zur K209. Hinter ihnen fuhr ein Audi, der von einem 28-jährigen Mann geführt wurde. Zudem befand sich eine 57-jährige Frau als Beifahrerin im Audi.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 44-jähriger Fahrer eines VW Caddy auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Tiguan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Tiguan anschließend gegen den dahinter befindlichen Audi geschleudert.

Der 44-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen. Die 21-jährige Fahrerin des VW Caddy, deren 18-jährige Beifahrerin sowie die 57-jährige Mitfahrerin im Audi wurden schwer verletzt. Alle vier wurden durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäuser gefahren. Lebensgefahr konnte bei den drei Frauen ausgeschlossen werden. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell