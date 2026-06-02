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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Verdacht Herbeiführen einer Brandgefahr im Wald - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 21.05 Uhr, stellte eine Polizeistreife ein Feuer im Bereich des Schäfigweges in Ehrsberg fest. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass Kartonagen verbrannt wurden. An der Feuerstelle konnte niemand angetroffen werden. Der Abstand der Feuerstelle zu dem Waldrand betrug etwa 10 Meter. Die Feuerwehr wurde für Löschmaßnahmen hinzugezogen, welche das Feuer löschte. Die Brandörtlichkeit befand sich auf einem Schotterplatz, welcher von dem Schäfigweg in westliche Richtung abgeht. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Oberes Wiesental übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher des Feuers geben können. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07673 88900 erreichbar. Das zuständige Polizeirevier Schopfheim, Telefonnummer 07622 666980, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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