LPI-SHL: Zwei platte Reifen

Gompertshausen (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Albingshausen und Gompertshausen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Um den schrottreifen Pkw kümmerte ...

