POL-FR: Rheinfelden: Baumaschinen und Kabel aus Kellerraum eines Neubaus entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 29.05.2026, 14.00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 06.55 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in einen verschlossenen Kellerraum eines Neubaus in der Schillerstraße und entwendete aus dem Raum eine noch nicht bekannte Anzahl von dort gelagerten Baumaschinen sowie Kupferkabel und Glasfaserkabel. In der Tiefgarage konnte ein Teil des Diebesguts festgestellt werden, welches vermutlich zum Abtransport dort bereitgestellt wurde. Der Kellerraum befindet sich in einer Tiefgarage für vier Neubau-Mehrfamilienhäuser. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde sicherlich ein Fahrzeug benutzt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell