Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Baumaschinen und Kabel aus Kellerraum eines Neubaus entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 29.05.2026, 14.00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 06.55 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in einen verschlossenen Kellerraum eines Neubaus in der Schillerstraße und entwendete aus dem Raum eine noch nicht bekannte Anzahl von dort gelagerten Baumaschinen sowie Kupferkabel und Glasfaserkabel. In der Tiefgarage konnte ein Teil des Diebesguts festgestellt werden, welches vermutlich zum Abtransport dort bereitgestellt wurde. Der Kellerraum befindet sich in einer Tiefgarage für vier Neubau-Mehrfamilienhäuser. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde sicherlich ein Fahrzeug benutzt.

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