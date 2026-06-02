Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall auf der Konstanzer Straße

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 01.06.2026, gegen 12.25 Uhr, kam es auf der Konstanzer Straße zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Pkws beteiligt waren.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Konstanzer Straße (Bundesstraße 34) von Tiengen kommend in Richtung Waldshut und musste aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens sowie stockenden Verkehrs anhalten. Eine hinter ihm fahrende 23-jährige Pkw-Fahrerin hielt ebenfalls an. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Pkw wohl zu spät und fuhr auf diesen auf. In der Folge wurde der Pkw der 23-Jährigen auf den Pkw des 69-Jährigen geschoben. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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