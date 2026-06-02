PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall auf der Konstanzer Straße

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 01.06.2026, gegen 12.25 Uhr, kam es auf der Konstanzer Straße zu einem Auffahrunfall, an welchem drei Pkws beteiligt waren.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Konstanzer Straße (Bundesstraße 34) von Tiengen kommend in Richtung Waldshut und musste aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens sowie stockenden Verkehrs anhalten. Eine hinter ihm fahrende 23-jährige Pkw-Fahrerin hielt ebenfalls an. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte den vor ihm stehenden Pkw wohl zu spät und fuhr auf diesen auf. In der Folge wurde der Pkw der 23-Jährigen auf den Pkw des 69-Jährigen geschoben. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 14:58

    POL-FR: Rheinfelden: Baumaschinen und Kabel aus Kellerraum eines Neubaus entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 29.05.2026, 14.00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 06.55 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in einen verschlossenen Kellerraum eines Neubaus in der Schillerstraße und entwendete aus dem Raum eine noch nicht bekannte Anzahl von dort gelagerten Baumaschinen sowie Kupferkabel und Glasfaserkabel. In der ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 14:55

    POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gärtnerei

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 31.05.2026, 19.00 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 07.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster Zutritt in eine Gärtnerei in der Hauptstraße. Aus dem Verkaufsraum wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de X: ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 14:54

    POL-FR: Häg-Ehrsberg: Verdacht Herbeiführen einer Brandgefahr im Wald - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 01.06.2026, gegen 21.05 Uhr, stellte eine Polizeistreife ein Feuer im Bereich des Schäfigweges in Ehrsberg fest. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass Kartonagen verbrannt wurden. An der Feuerstelle konnte niemand angetroffen werden. Der Abstand der Feuerstelle zu dem Waldrand betrug etwa 10 Meter. Die Feuerwehr wurde für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren