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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - zwei 14-Jährige verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 17.30 Uhr, kam es im Kreisverkehr im Industriegebiet Dogern zwischen einem Pkw und einem E-Scooter zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Christof-Stoll-Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen E-Scooter, welcher von der Rötestraße herkam und sich bereits im Kreisverkehr befand. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 14-jährige Fahrerin des E-Scooters sowie ihre 14-jährige Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich. Beide Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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