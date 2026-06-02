Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - zwei 14-Jährige verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.06.2026, gegen 17.30 Uhr, kam es im Kreisverkehr im Industriegebiet Dogern zwischen einem Pkw und einem E-Scooter zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Christof-Stoll-Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen E-Scooter, welcher von der Rötestraße herkam und sich bereits im Kreisverkehr befand. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 14-jährige Fahrerin des E-Scooters sowie ihre 14-jährige Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich. Beide Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

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