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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 30.05.2026, 12.00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 16.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannter Art und Weise Zutritt zu einem Kindergarten im Gartenweg. Aus dem Kindergarten wurden mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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