POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 31.05.2026 auf Montag, 01.06.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Feerstraße in Brombach. Im Keller wurden drei Kellerabteile aufgebrochen. Über das Diebesgut aus den Kellerabteilen liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Des Weiteren wurden im Fahrradkeller von drei Fahrrädern die ...

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