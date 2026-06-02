POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Kindergarten
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 30.05.2026, 12.00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 16.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannter Art und Weise Zutritt zu einem Kindergarten im Gartenweg. Aus dem Kindergarten wurden mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld entwendet.
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