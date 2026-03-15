Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabisgeruch führt zur Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.03.2026 um 23:10 Uhr wurde ein 40-jähriger aus Lambrecht/ Pfalz in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Volkswagen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte beim Öffnen des Fahrerfenster starker Cannabisgeruch ausgehend vom Innenraum des Fahrzeuges wahrgenommen werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass der Fahrer unter Cannabiseinfluss stand. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und dem Lambrechter eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den 40-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell