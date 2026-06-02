Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung durch Gruppe - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 31.05.2026, zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr, kam es im Bereich des Stadttheaters bzw. des Platzes der Alten Synagoge in Freiburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei Freiburg sucht in diesem Zusammenhang wichtige Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 28-jähriger Mann und sein 32-jähriger Begleiter beim Vorbeigehen von einer größeren Personengruppe angehalten. In der Folge wurde der 28-Jährige von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen und schwer verletzt.

Der Mann erlitt hierbei erhebliche Gesichtsverletzungen, Prellungen sowie Platzwunden. Als sein 32-jähriger Begleiter versuchte, schlichtend einzugreifen, wurde auch dieser durch Schläge und Tritte verletzt.

Nach der Tat flüchtete die Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Nach Angaben der Geschädigten rannten etwa fünf beige gekleidete Personen in Richtung Bermudadreieck davon. Weitere rund fünf schwarz gekleidete Personen flüchteten in Richtung Universitätsbibliothek.

Die Personen können von den arabisch stämmigen Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- Gruppierung von 5-10 männlichen Tätern, - ca. 5 Personen schwarz gekleidet, - ca. 5 Personen beige bekleidet, ---> teilweise beige Oberbekleidung, Kurzarm, (Leinenhemd mit Kragen), - ca. 20 Jahre alt, - Europäische Erscheinung mit einem südländischen Einschlag (gebräunte Haut, dunkles Haar), - laut Angaben der Geschädigte hatten die Täter keine arabische Herkunft, - deutsche Sprache ohne Akzent

Der mutmaßliche Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - ca. 150 bis 165 cm groß - dichtes, kurzes und dunkles lockiges Haar - schwarzes T-Shirt - schwarze Hose

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

Insbesondere Personen, die sich im genannten Zeitraum im Bereich des Stadttheaters, des Platzes der Alten Synagoge oder auf den Fluchtwegen der Täter aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell