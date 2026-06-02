Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen und Bad Bellingen: Mehrere komplette Radsätze entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 25.05.2026, 13.30 Uhr bis Montag, 01.06.2026, 11.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Lettenbuck" in Bad Bellingen zwei komplette Radsätze für Pkws, welche dort eingelagert waren. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Bereits am Dienstag, 26.05.2026, wurde ein kompletter Radsatz aus einer Tiefgarage in der Straße "Im Wasengärtle" in Schliengen sowie ein kompletter Radsatz aus einer Garage in der Straße "Gärtnergasse" in Schliengen-Liel entwendet. Vermutlich gelangte die Täterschaft durch kurzzeitig geöffnete Tore in die Tiefgaragen. Der Polizeiposten Bad Bellingen sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07635 74437-0 erreichbar. Das zuständige Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen. Dazu ein Hinweis der Polizei: Tiefgaragentore sollten grundsätzlich geschlossen sein. Vergewissern sie sich beim Ein- oder Ausfahren, dass sich keine unberechtigten Personen in die Tiefgarage begeben. Warten sie bis das Tor wieder geschlossen ist.

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