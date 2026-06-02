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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen und Bad Bellingen: Mehrere komplette Radsätze entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 25.05.2026, 13.30 Uhr bis Montag, 
01.06.2026, 11.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft aus 
einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am 
Lettenbuck" in Bad Bellingen zwei komplette Radsätze für Pkws, welche
dort eingelagert waren. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein 
Fahrzeug benutzt worden sein. 

Bereits am Dienstag, 26.05.2026, wurde ein kompletter Radsatz aus 
einer Tiefgarage in der Straße "Im Wasengärtle" in Schliengen sowie 
ein kompletter Radsatz aus einer Garage in der Straße "Gärtnergasse" 
in Schliengen-Liel entwendet. 

Vermutlich gelangte die Täterschaft durch kurzzeitig geöffnete Tore 
in die Tiefgaragen. 

Der Polizeiposten Bad Bellingen sucht Zeugen, welche in diesem 
Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise 
geben können. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürozeiten 
unter der Telefonnummer 07635 74437-0 erreichbar. Das zuständige 
Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, nimmt Hinweise rund
um die Uhr entgegen.

Dazu ein Hinweis der Polizei:

Tiefgaragentore sollten grundsätzlich geschlossen sein. Vergewissern 
sie sich beim Ein- oder Ausfahren, dass sich keine unberechtigten 
Personen in die Tiefgarage begeben. Warten sie bis das Tor wieder 
geschlossen ist.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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