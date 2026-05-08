Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll Krefeld nimmt Kurier- und Paketbranche unter die Lupe - zahlreiche Verdachtsfälle festgestellt

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Krefeld, Mönchengladbach, Korschenbroich, Kempen, Neuss (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld hat am 6. Mai 2026 umfangreiche Schwerpunktkontrollen im Kurier-, Express- und Paketdienstleistungsgewerbe durchgeführt. Die Maßnahmen fanden an mehreren Kontrollstellen in Mönchengladbach, Viersen, Korschenbroich, Neuss und Kempen statt.

Im Rahmen des Einsatzes überprüften die Einsatzkräfte insbesondere die Beschäftigungsverhältnisse von Fahrerinnen und Fahrern. Unterstützt wurde der Zoll durch Kollegen der Bezirksregierung Düsseldorf und der Polizei Viersen.

Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte an den Kontrollen beteiligt.

Während der Maßnahmen wurden insgesamt 23 Geschäftsunterlagenprüfungen durchgeführt und mehr als 200 Personen befragt.

Die Kontrollen führten zu insgesamt 45 Sachverhalten mit weiterem Prüfungsbedarf. Dabei ergaben sich unter anderem:

8 Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Verstößen gegen Mindestlohnvorschriften,

14 Verdachtsfälle wegen möglicher Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen,

3 Verdachtsfälle der illegalen Beschäftigung von Ausländern,

5 Verdachtsfälle wegen möglichen Leistungsmissbrauchs,

3 Verdachtsfälle von Scheinselbstständigkeit

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ob und in welchem Umfang Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet werden, ist Gegenstand der nun folgenden Prüfungen.

Zusatzinformation:

Die Kurier-, Express- und Paketdienstleistungsbranche steht weiterhin im Fokus der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Insbesondere komplexe Subunternehmerstrukturen und hoher Wettbewerbsdruck begünstigen Verstöße gegen arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften. Durch regelmäßige Schwerpunktprüfungen trägt der Zoll dazu bei, illegale Beschäftigung aufzudecken und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen.

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