Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260602-2-PDNMS-Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY - Raubüberfall auf LKW-Fahrer, BAB 7, PP Ohe

BAB 7/Haßmoor/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 23.10.2024 auf den 24.10.2024 nächtigte der zu diesem Zeitpunkt 27-jährige LKW-Fahrer auf dem Parkplatz Ohe an der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg in seinem Fahrzeug.

Am späten Vormittag des 24.10.2024 wachte er mit starken Kopfschmerzen auf. Er stellte sofort fest, dass die Fahrerkabine seines LKW durchwühlt war. Neben einer persönlichen Tasche mit diversen Dokumenten wurde auch ein Laptop sowie eine Halskette entwendet.

Bei der Spurensuche wurde festgestellt, dass die Fahrertür aufgebrochen wurde und zuvor mutmaßlich ein Gas durch die leicht geöffnete Fensterscheibe eingeleitet wurde, um den Fahrer so zu betäuben. Die Polizei veröffentlichte damals einen Zeugenaufruf zu dem Sachverhalt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Rendsburg stellen den Sachverhalt am 03.06.2026 ab 20.15 Uhr im ZDF bei Aktenzeichen XY erneut vor. Neben dem rekonstruierten Tathergang wird auch ein Bild der entwendeten Kette gezeigt. Die Kriminalpolizei Rendsburg hofft, dadurch neue Ermittlungsansätze zu erlangen.

Constanze Becker

Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster

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