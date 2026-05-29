Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260529-2-PDNMS-Rendsburg - Durchsuchungsmaßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels

Rendsburg (ots)

Unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Schleswig-Holstein, dortige Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK), führt das Sachgebiet 3 der Kriminalpolizei Rendsburg seit dem Jahr 2024 ein umfangreiches und komplexes Ermittlungsverfahren im Bereich des illegalen Glücksspiels.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen ergaben sich insbesondere gegen einen 53-jährigen kosovarischen Staatsbürger sowie eine 28-jährige serbische Staatsbürgerin Verdachtsmomente wegen der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen in einer Gaststätte in der Innenstadt von Rendsburg.

Am Donnerstag, den 28.05.2026, vollstreckten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Rendsburg mit Unterstützung der Bereitschaftspolizeiabteilung Eutin ab 18:00 Uhr entsprechende richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die betroffene Gaststätte sowie für eine Wohnanschrift bei Rendsburg.

Im Zuge der Maßnahmen konnten die tatverdächtigen Personen angetroffen werden. In den Räumlichkeiten der Gaststätte stellten die Einsatzkräfte mehrere Spieltische fest. Darüber hinaus wurden in einem angrenzenden Raum vier illegal aufgestellte Glücksspielautomaten aufgefunden. Sämtliche Geräte befanden sich in betriebsbereitem Zustand.

Neben den Glücksspielautomaten beschlagnahmten die Beamten einen vierstelligen Bargeldbetrag, ein zugriffsbereites Messer sowie weitere beweiserhebliche Gegenstände, darunter mehrere Smartphones.

Die beiden Hauptbeschuldigten werden sich im weiteren Strafverfahren mit den Vorwürfen der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen verantworten müssen.

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