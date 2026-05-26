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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260526-2-PDNMS - Auffahrunfall zwischen zwei Lkw verursacht Verkehrsstau auf der A7

Bönningstedt / A7 (ots)

Am Dienstagmorgen (26.05.2026) kam es auf der Autobahn 7 Richtung Süden zwischen Holmmoor-West und Schnelsen-Nord zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw. Ein Fahrer verletzte sich leicht und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Sperrungen dauerten bis in die Nachmittagsstunden an und beeinträchtigten den Fahrverkehr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein Sattelzug aufgrund eines Reifenplatzers auf dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 08:50 Uhr ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Sattelzug zu weit nach rechts und kollidierte mit dem stehenden Lkw. Trotz der erheblichen Sachschäden verletzte sich der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann aus Kappeln, glücklicherweise nur leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pannenfahrzeugs verblieb unverletzt.

An den beiden erheblich beschädigten Lkw entstanden vorläufig geschätzte Sachschäden im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Die Autobahnpolizei Neumünster musste bis 09:45 Uhr eine Vollsperrung in Richtung Hamburg einrichten. Anschließend konnte die Unfallstelle über einen Fahrstreifen passiert werden. Die Autobahnmeisterei gab nach endgültiger Bergung der Fahrzeuge die Unfallstelle um 14:40 Uhr wieder frei. Aufgrund der Sperrungen bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Rückstau.

Der Fachdienst BAB vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Mitte übernimmt die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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