Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260522-1-PDNMS-Festnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Nachdem es im Neumünsteraner Stadtteil Wittorf bereits zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl kam, konnten die Täter einen Tag später festgenommen werden, nachdem sie den Tatort erneut aufsuchten.

Zwischen dem 15.05.2026 und dem 19.05.2026 kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl im Kiefernweg Neumünster. Unbekannte Täter warfen im Surterrain eines Einfamilienhauses ein Fenster ein und gelangten dadurch unbefugt ins Gebäude. Im Haus wurden diverse Räume durchsucht. Die Bewohner waren ortsabwesend.

Am 20.05.2026 wurden gegen 04:20 Uhr erneut mehrere Funkstreifenbesatzungen aufgrund verdächtiger Beobachtungen zu dem Einfamilienhaus im Kiefernweg in Neumünster-Wittorf entsandt. Hierbei konnte durch die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Täter vermutlich über den selben Einstieg der Vortat in das Innere des Gebäudes gelangten. Die Täter konnten zunächst jedoch nicht mehr in dem Haus angetroffen werden.

Bei beiden Einbrüchen wurden insgesamt u.a. Bargeld und andere Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet.

Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten im Nahbereich durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster drei Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um drei Deutsche im Alter von 19, 18 und 16 Jahren.

Nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurden die drei Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund mangelnder Haftgründe wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster dauern an. Wer in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen in dem Bereich Neumünster Wittorf gemacht oder wer unbekannte Personen auf seinem Grundstück videographiert hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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