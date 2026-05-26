Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260526-1-PDNMS-Waabs - Frontaler Zusammenstoß auf der L 26 mit mehreren Verletzten

Waabs / L 26 (ots)

Am Sonntag (24.05.2026) ist es auf der Landesstraße 26 (L 26) bei Waabs zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen, im Zuge dessen drei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Zudem erlitten zwei Biker leichte Verletzungen durch umherfliegende Fahrzeugteile.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte gegen 15:10 Uhr eine 56-jährige Frau aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde ihren Opel Zafira auf der L 26 aus Richtung Eckernförde und geriet nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Opel Omega zusammen, dessen zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Ein BMW Motorrad folgte dem Opel Omega und wurde durch umherfliegende Trümmerteile getroffen. Der Kradfahrer und seine Mitfahrerin verletzten sich dadurch ebenfalls leicht.

Die vermutliche Unfallverursacherin erlitt einen Schock und gleichfalls leichte Verletzungen. Zudem ergab ein Atemalkoholtest vor Ort einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille. Ein Arzt entnahm bei der Fahrerin eine Blutprobe und die Polizei untersagte das weitere Führen von Kraftfahrzeugen.

Alle verletzten Personen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht und dort weiter behandelt werden.

Der summierte Sachschaden wird vorläufig auf über 15.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme richtete die Polizei auf der L 26 eine Vollsperrung ein und gab die Straße gegen 16:40 Uhr wieder frei.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Polizeistation in Damp.

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