Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich K1/K3

Dillendorf/ Hunsrück (ots)

Am 01.05.26 gegen 10:31 Uhr kam es im Kreuzungsbereich K1/K3 unmittelbar hinter dem Ortsausgang Dillendorf in Fahrtrichtung Dill zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtet ein von Sohrschied kommender Kradfahrer im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines in Fahrtrichtung Dill fahrenden PKW. Das Motorrad samt Fahrer kam im Straßengraben zum liegen. Aufgrund des Zusammenstoß kam es zu einem Brand am Motorrad, welcher die Böschung und den angrenzenden Wald ebenfalls in Brand setzte. Dieser wurde von den Feuerwehren aus Kirchberg und Dillendorf schnell abgelöscht. Der Kradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere aber nicht lebensgefährlich Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Straße war während des Rettungseinsatz voll gesperrt.

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