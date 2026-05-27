Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260527-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 17.05.26 um 09.50 Uhr kam es auf der Kreuzung Lornsenplatz in Eckernförde zu einem Auffahrunfall. Zwei Pkw (VW Passat weiß und Ford Kuga grau) wollten von der Rendsburger Straße in Fahrtrichtung Flensburger Straße abbiegen als aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Rendsburger Straße ein dunkler Pkw, vermutlich unberechtigt, den Lornsenplatz querte. Aufgrund des querenden dunklen Pkw musste der Fahrer des VW Passat in weiß eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Fahrer des Ford Kuga konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW Passat auf. Zeugenaussagen zufolge habe es sich bei dem Fahrzeugführer des dunklen Pkw, vermutlich eine Kombilimousine, um eine ältere männliche Person gehandelt. Diese musste dem weißen VW Passat auf der Kreuzung ausweichen. Der Fahrer soll sich dabei erschrocken haben. Der Unfallverursacher fuhr aber weiter in Rendsburger Straße. Vor dem VW Passat fuhren Fahrzeuge die bei Grün in die Flensburger Straße abbogen. Auch auf dem zweiten Abbiegestreifen befanden sich Fahrzeuge, die abgebogen sind. Zeugen, die Auskunft über das vermeintlich dunkle Fahrzeug, welches aus Richtung Innenstadt kam, geben können oder der Fahrer des dunklen Pkw, werden gebeten sich telefonisch unter 04351-908-0 beim Polizeirevier Eckernförde zu melden.

Constanze Becker, Pressesprecherin PD Neumünster

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