PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260527-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 17.05.26 um 09.50 Uhr kam es auf der Kreuzung Lornsenplatz in Eckernförde zu einem Auffahrunfall. Zwei Pkw (VW Passat weiß und Ford Kuga grau) wollten von der Rendsburger Straße in Fahrtrichtung Flensburger Straße abbiegen als aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Rendsburger Straße ein dunkler Pkw, vermutlich unberechtigt, den Lornsenplatz querte. Aufgrund des querenden dunklen Pkw musste der Fahrer des VW Passat in weiß eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Fahrer des Ford Kuga konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW Passat auf. Zeugenaussagen zufolge habe es sich bei dem Fahrzeugführer des dunklen Pkw, vermutlich eine Kombilimousine, um eine ältere männliche Person gehandelt. Diese musste dem weißen VW Passat auf der Kreuzung ausweichen. Der Fahrer soll sich dabei erschrocken haben. Der Unfallverursacher fuhr aber weiter in Rendsburger Straße. Vor dem VW Passat fuhren Fahrzeuge die bei Grün in die Flensburger Straße abbogen. Auch auf dem zweiten Abbiegestreifen befanden sich Fahrzeuge, die abgebogen sind. Zeugen, die Auskunft über das vermeintlich dunkle Fahrzeug, welches aus Richtung Innenstadt kam, geben können oder der Fahrer des dunklen Pkw, werden gebeten sich telefonisch unter 04351-908-0 beim Polizeirevier Eckernförde zu melden.

Constanze Becker, Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 15:05

    POL-NMS: 20260526-2-PDNMS - Auffahrunfall zwischen zwei Lkw verursacht Verkehrsstau auf der A7

    Bönningstedt / A7 (ots) - Am Dienstagmorgen (26.05.2026) kam es auf der Autobahn 7 Richtung Süden zwischen Holmmoor-West und Schnelsen-Nord zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw. Ein Fahrer verletzte sich leicht und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Sperrungen dauerten bis in die Nachmittagsstunden an und beeinträchtigten den Fahrverkehr. Nach ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:39

    POL-NMS: 20260526-1-PDNMS-Waabs - Frontaler Zusammenstoß auf der L 26 mit mehreren Verletzten

    Waabs / L 26 (ots) - Am Sonntag (24.05.2026) ist es auf der Landesstraße 26 (L 26) bei Waabs zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen, im Zuge dessen drei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Zudem erlitten zwei Biker leichte Verletzungen durch umherfliegende Fahrzeugteile. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte gegen 15:10 Uhr eine 56-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren