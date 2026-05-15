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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

Triptia (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde ein junger Fahrer durch einen Unfall in Triptis leichtverletzt. Kurz nach 0 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem PKW die Burkhardtstraße in Richtung stadtauswärts. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen eine Grundstücksumfriedung. Der Beifahrer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock und wurde ärztlich untersucht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde der Gartenzaun des betroffenen Grundstücks beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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