Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsätze am 14.05.2026 im Landkreis Sonneberg

Landkreis Sonneberg (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der gestrige Feiertag im Landkreis Sonneberg weitestgehend ruhig. Im Tagesverlauf kam es lediglich vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen. Darüber hinaus wurden folgende Sachverhalte polizeilich bekannt.

Kinderrutsche entwendet - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am gestrigen Donnerstag wurden der Polizei kurz nach 13:00 Uhr durch Zeugen mehrere Personen in Föritztal, Ortsteil Lindenberg, Neuhäuser Straße, gemeldet, die eine Kinderrutsche hinter sich herzogen. Die Rutsche wurde an einem bisher unbekannten Tatort gestohlen. Im Rahmen der eingeleiteten Einsatzmaßnahmen sollten die tatverdächtigen Personen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Einer der nunmehr Beschuldigten versuchte sich der Kontrolle kurzzeitig durch Flucht zu entziehen. Der 22-jährige, alkoholisierte Mann konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Im weiteren Verlauf leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Kinderrutsche. Dieser wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Sachbeschädigungen an Sitzgruppen in Lauscha

Gestern Abend wurde bekannt, dass Unbekannte mehrere Bänke beziehungsweise Sitzgruppen an einem Waldweg bei Lauscha beschädigt hatten. Die betroffenen Sitzgelegenheiten befinden sich auf der Strecke zwischen Piesau und "Alte Schanze". Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

Fahrrad aus Waldgebiet bei Heinersdorf entwendet

Am gestrigen Abend wurde der Polizei kurz nach 20:00 Uhr ein Fahrraddiebstahl bekannt. Ein Mann hatte sein Fahrrad im Wald bei Heinersdorf im hohen Gras abgelegt, um joggen zu gehen. Während seiner Joggingrunde kam ihm dann ein bislang unbekannter Mann auf seinem Fahrrad entgegen und flüchtete damit. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Gefährt der Marke Bulls. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird als älterer Mann mit längeren Haaren beschrieben. Sowohl der gesuchte Mann als auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0119508 zu melden.

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