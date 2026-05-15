PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsätze am 14.05.2026 im Landkreis Sonneberg

Landkreis Sonneberg (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der gestrige Feiertag im Landkreis Sonneberg weitestgehend ruhig. Im Tagesverlauf kam es lediglich vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen. Darüber hinaus wurden folgende Sachverhalte polizeilich bekannt.

Kinderrutsche entwendet - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am gestrigen Donnerstag wurden der Polizei kurz nach 13:00 Uhr durch Zeugen mehrere Personen in Föritztal, Ortsteil Lindenberg, Neuhäuser Straße, gemeldet, die eine Kinderrutsche hinter sich herzogen. Die Rutsche wurde an einem bisher unbekannten Tatort gestohlen. Im Rahmen der eingeleiteten Einsatzmaßnahmen sollten die tatverdächtigen Personen einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Einer der nunmehr Beschuldigten versuchte sich der Kontrolle kurzzeitig durch Flucht zu entziehen. Der 22-jährige, alkoholisierte Mann konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Im weiteren Verlauf leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Kinderrutsche. Dieser wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Sachbeschädigungen an Sitzgruppen in Lauscha

Gestern Abend wurde bekannt, dass Unbekannte mehrere Bänke beziehungsweise Sitzgruppen an einem Waldweg bei Lauscha beschädigt hatten. Die betroffenen Sitzgelegenheiten befinden sich auf der Strecke zwischen Piesau und "Alte Schanze". Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

Fahrrad aus Waldgebiet bei Heinersdorf entwendet

Am gestrigen Abend wurde der Polizei kurz nach 20:00 Uhr ein Fahrraddiebstahl bekannt. Ein Mann hatte sein Fahrrad im Wald bei Heinersdorf im hohen Gras abgelegt, um joggen zu gehen. Während seiner Joggingrunde kam ihm dann ein bislang unbekannter Mann auf seinem Fahrrad entgegen und flüchtete damit. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Gefährt der Marke Bulls. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird als älterer Mann mit längeren Haaren beschrieben. Sowohl der gesuchte Mann als auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0119508 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 10:15

    LPI-SLF: Himmelfahrtstag im Saale-Orla-Kreis verlief weitestgehend ruhig

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Der gestrige Feiertag verlief im Saale-Orla-Kreis aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig. Dennoch kam es im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen, zu denen die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat. Beschädigte und fehlende Leitpfosten zwischen Oettersdorf und Löhma Gestern Nachmittag wurde bekannt, dass auf der Strecke zwischen Oettersdorf ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:04

    LPI-SLF: Fahrradfahrer in Unfall verwickelt - über 1,9 Promille

    Bad Blankenburg (ots) - Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass ein Fahrradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 23-Jähriger in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg gegen einen parkenden Pkw gefahren war. Dabei entstand Sachschaden am Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab jedoch, dass ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:02

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer alkoholisiert unterwegs

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 22:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Pkw-Fahrer in der Schwarzburger Straße in Rudolstadt, auf Höhe des Landratsamtes. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein vor Ort sichergestellt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren