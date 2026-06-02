Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260602 -1- PDNMS - Schwerer Verkehrsunfall in Fockbek

Fockbek (ots)

Am 01.06.2026 gegen 16:17 Uhr kam es in der Hohner Str. in Fockbek zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Jugendlichen auf einem E-Scooter. Die Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallzeit befuhr die 51-jährige deutsche PKW-Fahrerin die Hohner Str. in Fockbek in Richtung Rendsburg auf der Höhe der Straße Lütt Eck, als es zu einer Kollision mit einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin kam. Die 14-Jährige erleidet dem aktuellen Kenntnisstand nach schwere Verletzungen und wird zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW, sowie eine Freundin der verunfallten 14-Jährigen standen unter Schock.

Durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Rendsburg wurde die Hohner Str. für die Dauer der Unfallaufnahme und die Versorgung der verletzten 14-Jährigen durch Rettungskräfte bis ca. 17:00 Uhr komplett gesperrt.

Der konkrete Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke, Pressesprecher PD Neumünster

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