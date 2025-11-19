Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zoll nimmt Wach- und Sicherheitsgewerbe ins Visier - Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Duisburg; Essen; Oberhausen (ots)

Am 17.11.2025 ging die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor.

Beim Hauptzollamt Duisburg waren 34 Beschäftigte der FKS in Duisburg, Essen und Oberhausen im Einsatz. Bei dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle.

Die Zöllnerinnen und Zöllner befragten insgesamt 32 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen und führten parallel dazu Geschäftsunterlagenprüfungen durch. Dabei ergaben sich bislang Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung des Mindestlohns, die Beitragsvorenthaltung und -veruntreuung und den Sozialleistungsmissbrauch. Die Prüfungen dauern noch an.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

