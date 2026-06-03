Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Schusswaffe im Freiburger Escholzpark - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 02.06.2026, gegen 20.15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant über den Polizeinotruf, dass er einen Mann beobachtet habe, der mit gezogener Schusswaffe zwei junge Mädchen im Bereich des Escholzparks angesprochen und bedroht habe. Die beiden Mädchen flüchteten daraufhin schreiend vom Tatort.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften konnte der vom Zeugen beschriebene Mann kurze Zeit später angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Schusswaffe um eine Gasdruck-Waffe handelte. Darüber hinaus führte der 31-Jährige ein Wurfmesser, einen Dolch sowie eine fremde Damenhandtasche inklusive Inhalt mit sich.

Der Polizeiposten Freiburg-Stühlinger hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761-296880 zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Norg (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

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