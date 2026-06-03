Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand zweier Wohnmobile im Freiburger Stadtteil Rieselfeld - Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 03.06.2026, gegen 1.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand zweier Wohnmobile im Freiburger Stadtteil Rieselfeld informiert. Mehrere Anwohner meldeten die Feuer unabhängig voneinander.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die betroffenen Wohnmobile in der Cornelia-Schlosser-Allee sowie in der Maxim-Gorkij-Straße bereits in Vollbrand. Die Fahrzeuge waren jeweils im öffentlichen Verkehrsraum am Straßenrand beziehungsweise in einer Parkbucht abgestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Brandursache auszugehen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 140.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden mindestens drei weitere, bebachbart geparkte Fahrzeuge sowie der Fahrbahnbelag beschädigt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die bereits vor dem Bekanntwerden der Brände gegen 1.45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Cornelia-Schlosser-Allee oder der Maxim-Gorki-Straße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

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