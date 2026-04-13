Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Starke Partnerschaft für Sicherheit: Anüben 2026 der Feuerwehr Plettenberg auf dem Novelis-Gelände

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Plettenberg (ots)

Am 11. April 2026 hat die Feuerwehr Plettenberg ab 14 Uhr ihr alljährliches "Anüben" abgehalten. Zu Gast waren wir dieses Mal auf dem Ohler Betriebsgelände von Novelis, dem führenden Hersteller von flachgewalzten Aluminiumerzeugnissen und dem weltweit größten Recycler von Aluminium. In den Novelis Werkhallen an der Lennestraße wurden umfangreiche Rettungsübungen unter Atemschutz trainiert und Brandbekämpfung vor Ort simuliert. Hierbei waren neben allen Einheiten der freiwilligen Feuerwehr auch die Jugendfeuerwehr und das DRK Plettenberg beteiligt. "Arbeitssicherheit und Brandschutz haben bei Novelis höchste Priorität - Notfallprozesse werden regelmäßig geübt.", so Matthias Otter Arnlod, der Werkleiter der Firma. Hiervon konnten sich die Einsatzkräfte am Samstag selbst überzeugen. Das Training vor Ort ist ein wichtiger Beitrag, um im Ernstfall eine reibungslose und sichere Zusammenarbeit der Feuerwehr mit dem Unternehmen zu gewährleisten. Im Anschluss an der Übung ließen die Einsatzkräfte den Tag traditionell an der Feuer- und Rettungswache am Wall ausklingen. Zu den Klängen des Musikzugs, der zahlenmäßig vertreten war, gab es mit Essen und Getränken von der Feldküche nette Gespräche bis in den Abend. Auch Bürgermeister Ralf Beßler war vor Ort, um sich ein Bild über die Arbeit der Feuerwehr zu machen. Besonders erwähnenswert: Dieses Anüben war das letzte für Markus Bauckhage und Markus Hüsken in ihrer Funktion als Wehrleiter, bevor sie im Oktober den Staffelstab weiterreichen. Wir bedanken uns bei der Firma Novelis für die Bereitstellung des Übungsobjekts und die stets gute Zusammenarbeit.

Fotos: Feuerwehr Plettenberg / Novelis

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