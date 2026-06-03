Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, B315: Unbekannter Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 02.06.2026, gegen 12:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die B315 in Fahrtrichtung Lenzkirch. Gemäß seinen Angaben kam ihm kurz nach dem Parkplatz Rotkreuz ein schwarzer Pkw BMW entgegen, welcher einen Rollerfahrer überholte und hierbei die Fahrspur des Gegenverkehrs benutzte. Der 23-jährige Mann wich nach rechts aus und bremste mutmaßlich stark ab, um eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 9000 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer des schwarzen Pkws entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Auch zu dem Rollerfahrer sind keine weiteren Informationen bekannt. Zum unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV, neueres Modell der Marke BMW, handeln soll.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zum unbekannten schwarzen SUV bzw. zum Rollerfahrer Angaben machen können, sich unter Tel. 07653-964390, zu melden. Auch der Rollerfahrer wird als wichtiger Zeuge gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651-93360 rund um die Uhr entgegen.

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