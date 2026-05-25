Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Hilden - A 46 - Nach verbotenem Überholmanöver - Neun Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Hilden - A 46 - Nach verbotenem Überholmanöver - Neun Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Unfallzeit: Sonntag, 24. Mai 2026, 01:57 Uhr

Neun verletzte Menschen, zwei davon schwer, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Nacht zu Montag auf der A 46 bei Hilden. Ein Mann hatte bei einem verbotenen Überholmanöver die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war in der Folge mit einem weiteren Auto kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war ein 19-jähriger Wuppertaler mit seinem Mercedes am Autobahnkreuz Hilden auf der Nebenfahrbahn der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. Hier passierte er zunächst rechtsseitig den Peugeot eines 20 Jahre alten Witteners, um dann spontan und rechtswidrig vor diesem auf die Hauptfahrbahn zu wechseln. Dabei kollidierte der Wuppertaler mit einem Verkehrszeichen und dem Fahrbahnteiler. Das Fahrzeug wurde umhergeschleudert, prallte gegen die dortigen Betonschutzwände und stieß dann mit dem Peugeot zusammen. In dem Mercedes wurden der Fahrer sowie ein 23-jähriger Insasse schwer, zwei weitere Personen (25, 26) leicht verletzt. In dem Peugeot verletzten sich der 19-Jährige sowie die weiteren Mitfahrer im Alter von 17, 18, 18 und 19 Jahren leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 91.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und des Abtransports der nicht mehr fahrbereiten Pkw blieb die Hauptfahrbahn für circa drei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über die Nebenfahrbahn an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt.

(fie)

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