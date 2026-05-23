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Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Kollision zweier Straßenbahnen - Mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Friedrichstadt - Kollision zweier Straßenbahnen - Mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt

Unfallzeit: Samstag, 23. Mai 2026, 11:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichstadt am Samstagvormittag wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Zwei Straßenbahnen waren aus bislang unklarer Ursache auf einer Kreuzung kollidiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen näherten sich zur Unfallzeit aus entgegengesetzten Richtungen zwei Straßenbahnen der Linie 709 der Kreuzung Graf-Adolf-Straße/Berliner Allee. Während die Bahn in Richtung Neuss auf der Graf-Adolf-Straße wie vorgesehen an der Kreuzung geradeaus fuhr, bog die Bahn in Richtung Hauptbahnhof aus bislang unklarer Ursache von der Graf-Adolf-Straße nach links auf die Berliner Allee ab. Es kam zur Frontalkollision der beiden Züge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden nach aktuellem Stand insgesamt 30 Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

Für die Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der betroffenen Straßenbahnen blieb der Kreuzungsbereich für rund fünf Stunden gesperrt. Es kam zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

(fie)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
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Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
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Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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