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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Mittwoch (08.04.2026), 14.00 Uhr, bis Donnerstag (09.04.2026), 16.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Fahrrad in der Pater-Roth-Straße.

Der Beuteschaden befindet sich im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochfeld - Am Donnerstag (09.04.2026), im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 11.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec in der Von-Richthofen-Straße.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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