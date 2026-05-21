Polizei Düsseldorf

POL-D: Japantag 2026 - Wichtige Informationen der Polizei - Waffenverbote, Verkehrsbeeinträchtigungen und Feuerwerk

Düsseldorf (ots)

Japantag 2026 - Wichtige Informationen der Polizei - Waffenverbote, Verkehrsbeeinträchtigungen und Feuerwerk

Am kommenden Samstag, 23. Mai 2026, findet in der Landeshauptstadt der bekannte Japantag statt. Die Polizei möchte Besucherinnen und Besuchern wichtige Hinweise für einen reibungslosen Aufenthalt geben.

Bei Veranstaltungen, wie auch am Japantag, gilt nach dem Waffengesetz ein generelles Verbot für das Mitführen von Waffen und Messern. Unter dieses Gesetz fallen auch bestimmte Deko-, Kostüm- und Anscheinswaffen. Aufgrund dieser Regelung kann die Polizei stichprobenartige und anlasslose Kontrollen durchführen. Örtlich beschränken sich diese Kontrollmöglichkeiten nicht auf die Altstadt und Rheinuferpromenade, sondern beinhalten vielmehr auch andere Veranstaltungsflächen im Stadtgebiet, wie z.B. den Nordpark, die Rheinwiesen und sonstige Grünflächen. Die Düsseldorfer Polizei appelliert an alle Besucherinnen und Besucher, dies zu berücksichtigen.

Darüber hinaus gibt es bereits seit mehreren Jahren die an Wochenenden und vor Feiertagen gültige Waffen- und Messerverbotszone. Das Areal in der und um die Altstadt ist klar durch entsprechende Schilder erkennbar und definiert. In der Zeit von 18:00 bis 08:00 Uhr ist dann dort das Mitführen von Waffen und Messern verboten.

Die Düsseldorfer Polizei wird am Samstag im Bereich der Flinger Straße eine mobile Videobeobachtung einsetzen. Zudem wird zeitweise eine polizeiliche Drohne unterstützende Übersichtsbilder aus der Luft liefern.

Für den Innenstadtbereich wurden der Polizei außerdem mehrere Versammlungen, teilweise in Form von Aufzügen, angezeigt. Hierdurch kann es, losgelöst von den Besucherströmen des Japantages, zu weiteren verkehrlichen Beeinträchtigungen kommen. Es wird generell empfohlen, auf die Angebote des ÖPNV zurückzugreifen.

Vor Beginn des großen Feuerwerks, ab ca. 20:00 Uhr, werden die Oberkasseler Brücke in beide Fahrtrichtungen und die Rheinkniebrücke in Richtung stadtauswärts gesperrt.

(fie)

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