Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Dank guter Zeugenhinweise - Mutmaßlicher Kfz-Aufbrecher im Rahmen der Fahndung festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Dank guter Zeugenhinweise - Mutmaßlicher Kfz-Aufbrecher im Rahmen der Fahndung festgenommen - Ermittlungsrichter

Tatzeit: Sonntag, 17. Mai 2026, 20:31 Uhr

Beamte der Inspektion Mitte konnten am Sonntagabend einen mutmaßlichen Kfz-Aufbrecher nach guten Zeugenhinweisen festnehmen. Der bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Mehrere Anwohner eines Parkhauses an der Bendemannstraße meldeten sich gestern Abend beim Notruf der Polizei und schilderten ihre Beobachtungen. Zuvor habe ein Unbekannter mithilfe eines Feuerlöschers die Scheiben eines geparkten BMW eingeschlagen, mehrere Sachen daraus an sich genommen und sei dann auf einem Fahrrad geflüchtet. Dank der sehr guten Personenbeschreibung konnten die schnell eintreffenden Beamtinnen und Beamten einen Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Bei dem polizeibekannten 20-Jährigen fanden die Polizisten Gegenstände, die nach ersten Erkenntnissen aus dem aufgebrochenen Pkw stammen. Von den Zeugen gefertigte und zur Verfügung gestellte Fotos der Tatsituation stimmen mit dem Erscheinungsbild des jungen Mannes zur Festnahmezeit überein.

Der wohnungslose Algerier soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. In dem Zusammenhang weist die Polizei auf das bedachte Verhalten der Zeugen hin und bittet um Beachtung folgender Aspekte:

- Benachrichtigen Sie schnellstmöglich die Polizei über den Notruf 110!

- Wichtig sind vor allem die sogenannten "W-Fragen":

o Wo ist etwas geschehen?

o Was ist passiert?

o Wieviele Personen sind betroffen und/oder ggf. verletzt?

o Wer meldet?

o Warten auf Rückfragen!

- Begeben Sie sich nicht unnötig selbst in Gefahr!

(fie)

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