Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Frau wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 13. Mai 2026, 10:05 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache prallten am Mittwochvormittag in Gerresheim ein Pkw und eine Pedelec-Fahrerin zusammen. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 68-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel auf dem Zamenhofweg in Richtung der Straße Nach den Mauresköthen, ehe er im Kreuzungsbereich mit einer 50-jährigen Pedelec-Fahrerin kollidierte.

Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht; die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(frz)

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