Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Polizeieinsatz nach vorgetäuschter Geiselnahme - Ermittlungen vorangeschritten - Hinweise auf Tatbegehung durch Dritte

Düsseldorf (ots)

Hamm - Polizeieinsatz nach vorgetäuschter Geiselnahme - Ermittlungen vorangeschritten - Hinweise auf Tatbegehung durch Dritte

Nach einem Polizeieinsatz in Hamm am vergangenen Donnerstag aufgrund einer vorgetäuschten Geiselnahme sind die Ermittlungen mittlerweile vorangeschritten. Der Tatverdacht richtete sich zunächst gegen einen Jugendlichen. Diese Verdachtslage kann jedoch so nicht weiter begründet werden. Nach Auswertung digitaler Spurenträger, Durchführung von Vernehmungen und aktuellem Erkenntnisstand gehen die Ermittler des Fachkommissariats KK 36 derzeit davon aus, dass das Geschehen vielmehr durch Tathandlungen Dritter von außen provoziert worden ist. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

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