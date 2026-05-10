Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Videobeobachter bemerken flüchtenden Halskettenräuber in der Altstadt - Verdächtiger nach kurzer Flucht gestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. Mai 2026, 02:05 Uhr

Videobeobachtern der Polizei ist es zu verdanken, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Halskettenräuber in der Altstadt zeitnah festgenommen werden konnte. Den Polizisten fiel zuvor ein flüchtender Mann auf, sodass sie ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort informierten, die ihn nach kurzer Verfolgung dingfest machen konnten.

Trotz der gut gefüllten Straßen am frühen Samstagmorgen in der Düsseldorfer Altstadt fiel den Videobeobachtern der Polizeiwache Stadtmitte ein Mann auf, der aus Richtung Mertensgasse auf die Kurze Straße rannte. Offensichtlich wurde er dabei von einem Security-Mitarbeiter verfolgt, weshalb die Beamten ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort über die Beobachtungen informierten.

Zur gleichen Zeit führte eine Streife soeben eine Personenkontrolle auf der Kurzen Straße durch. Einer der Beamten hatte den flüchtenden Mann bemerkt und nahm sofort die Verfolgung auf. Mit Hilfe eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes konnte der Flüchtige schließlich auf dem Burgplatz gestoppt und fixiert werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Mann, bei dem es sich um einen 24-jährigen Rumänen handelt, einen 63-jährigen Mexikaner vor einer Diskothek auf der Bolkerstraße angegriffen und ihm die Halskette geraubt. Security-Mitarbeiter hatten dies beobachtet und ihn daraufhin verfolgt.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen; ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beamten händigten dem 63-jährigen Geschädigten die Kette wieder aus. Ein Beamter wurde bei der Fixierung des Tatverdächtigen leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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