Polizei Düsseldorf

POL-D: Abschlussmeldung - Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Solingen in Fahrtrichtung Köln - Lkw kippt auf Seite - Zwei Personen leicht verletzt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 8. Mai 2026, 05:00 Uhr

Wie bereits in der Pressemeldung von heute 08:28 Uhr berichtet, kam es am Freitagmorgen zu einem Alleinunfall eines Lkw auf der A 3 bei Solingen in Fahrtrichtung Köln. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, die A 3 musste in Fahrtrichtung Köln für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer auf der A 3 in Richtung Köln. In Höhe der Raststätte Ohligser Heide verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug mit Auflieger, sodass er mit der Leitplanke und anschließend mit der gegenüberliegenden Betonschutzwand kollidierte. Der Lkw kippte schließlich um, blockierte alle drei Fahrstreifen und verlor Teile seiner Ladung (Tiefkühlware).

Die A 3 musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrbahnreinigung in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt werden. Ein Fahrstreifen bleibt für Reparaturarbeiten bis zum morgigen Vormittag gesperrt. Mit der Freigabe des mittleren und rechten Fahrstreifens ist bis 17:00 Uhr zu rechnen.

Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen; der Verkehr musste durch die Einsatzteams teilweise zurückgeführt und umgeleitet werden. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ein 33-jähriger unbeteiligter Zeuge erlitt einen Schock.

(heu)

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