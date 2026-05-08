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Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Dortmund - Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Düsseldorf (ots)

Mit der Pressemeldung von Donnerstag, 07. Mai 2026, fahndet die Polizei Dortmund nach einem Unbekannten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6270969

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Mann um einen Fan von Fortuna Düsseldorf handeln. Die Fortuna spielte an diesem Abend auswärts gegen Preußen Münster.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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