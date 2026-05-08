Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Dortmund - Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten

Düsseldorf (ots)

Mit der Pressemeldung von Donnerstag, 07. Mai 2026, fahndet die Polizei Dortmund nach einem Unbekannten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6270969

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Mann um einen Fan von Fortuna Düsseldorf handeln. Die Fortuna spielte an diesem Abend auswärts gegen Preußen Münster.

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