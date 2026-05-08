Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung - Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Solingen - Lkw kippt auf Seite - Fahrer leicht verletzt - Vollsperrung - Langer Stau

Düsseldorf (ots)

Freitag, 8. Mai 2026, 05:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 bei Solingen wurde ein Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Sattelzug mit Auflieger war auf die Seite gekippt und auf der gesamten Richtungsfahrbahn liegen geblieben. Die Fahrtrichtung Köln bleibt voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Fahrer mit seinem Sattelzug (beladen mit Tiefkühlware) auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Lkw zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und Solingen auf seine rechte Seite, blieb quer auf allen drei Fahrstreifen liegen und verlor teilweise seine Ladung. Aufgrund der aufwendigen Bergung und Reinigung der Fahrbahn (ausgelaufene Betriebsmittel) bleibt die Richtungsfahrbahn Köln voll gesperrt. Die Beamten leiten den Verkehr zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Raststätte Ohligser Heide ab. Das Stauausmaß beträgt 10.000 Meter.

kyn

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