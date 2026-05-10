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Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Mann wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 8. Mai 2026, 16:40 Uhr

Bei einem Unfall am späten Freitagnachmittag wurde ein Pedelec-Fahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 48-Jährige aus Düsseldorf mit ihrem Pkw aus einer Ausfahrt auf der Klosterstraße im Stadtteil Stadtmitte. Als sie schließlich auf die Fahrbahn der Straße gefahren war, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Mann aus Mettmann, der auf einem Pedelec unterwegs gewesen war.

Durch die Kollision stürzte der 34-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht; die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(heu)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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