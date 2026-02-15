PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus geparkten Wagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lothringerstraße;

Tatzeit: zwischen 12.02.2026, 18.00 Uhr, und 13.02.2026, 11.50 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bocholt Gegenstände aus einem Pkw gestohlen. Als es zu der Tat kam, hatte das Fahrzeug hatte an der Lothringerstraße gestanden. Wie die Diebe ins Innere des Wagens gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

