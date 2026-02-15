POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus geparkten Wagen

Reken/Südlohn (ots) - Störungsfrei verlaufen sind aus Sicht der Polizei die Karnevalsumzüge in Reken und Südlohn. Zahlreiche Menschen hatten sich am Samstag an den Strecken eingefunden, um Wagen und Gruppen zu bejubeln: In Reken schätzt die Polizei die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf etwa 4.000 Menschen, in Südlohn auf circa 3.000. Dem Straßenkarneval schlossen sich in beiden Orten weitere Veranstaltungen ...

mehr