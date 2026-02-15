POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus geparkten Wagen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Lothringerstraße;
Tatzeit: zwischen 12.02.2026, 18.00 Uhr, und 13.02.2026, 11.50 Uhr;
Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Bocholt Gegenstände aus einem Pkw gestohlen. Als es zu der Tat kam, hatte das Fahrzeug hatte an der Lothringerstraße gestanden. Wie die Diebe ins Innere des Wagens gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)
