POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 79-Jährige wieder da

Gießen (ots) - Der vermisste 68-jährige aus Dillenburg, welcher sich kurzzeitig in einem Gießener Krankenhaus aufgehalten hatte, ist wieder wohlbehalten in seine Einrichtung in Dillenburg zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten ...

