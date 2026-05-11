Polizei Düsseldorf

POL-D: Falsche Handwerker - Tatverdächtige verschaffen sich Zutritt zu Wohnung - Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Männer?

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 12. Februar 2026, 16:10 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei fahndet öffentlich mit Bildern nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Diese hatten sich durch Vortäuschung falscher Tatsachen Zugang zur Wohnung eines Seniorenpaares verschafft, um dort Wertgegenstände zu entwenden.

Am 12. Februar 2026 klingelte es bei dem Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße in Garath. Über die Gegensprechanlage öffneten sie einem Mann die Tür, der sich als Angehöriger des Technischen Hilfswerks ausgab. Der vermeintliche Mitarbeiter gab vor, die Wasserleitung überprüfen zu müssen und betrat die Wohnung. Während der 84-jährige Bewohner mit dem Mann die Wasserhähne in der Küche und im Badezimmer testete, bemerkte die 82-jährige Ehefrau plötzlich einen weiteren Unbekannten im Wohnzimmer, der sich offenbar über die angelehnte Wohnungstür Zugang verschafft hatte. Die 82-Jährige machte sich lautstark bemerkbar, so dass beide Männer fluchtartig und ohne Beute die Wohnung verließen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den dargestellten Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/203392

Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 an das Kriminalkommissariat 31 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

(aho)

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